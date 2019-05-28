مصرع شخص وإصابة 6 آخرين باختناق أثناء تطهير خزان أرضي للمياه بمطروح

مطروح _ حسن مشالي

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين باختناقات، منذ قليل، أثناء عملهم في تنظيف خزان أرضي لمياه الشرب، بمنطقة علم الروم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشالهم، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى مطروح العام للعلاج.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغاً بالواقعة وهرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف لمكان البلاغ، وتبين أنه أثناء قيام بعض الأشخاص بتطهير خزان مياه ومع استخدامهم لرافع مياه يعمل بالديزل وأثناء تواجد صاحب المنزل داخل الخزان تعرض للاختناق وأغمى عليه، بسبب عادم الديزل، فسارع الآخرون بالنزول في الخزان ومحاولة إخراجه وإسعافه، إلا أنهم تعرضوا للاختناق، قبل أن تحضر قوات الحماية المدنية وانتشالهم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى للعلاج، ولقي صاحب المنزل الذي به خزان المياه مصرعه.