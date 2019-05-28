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مصرع شخصين وإصابة 7 فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى ببنى سويف

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:33 ص
مصرع شخصين وإصابة 7 فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى ببنى سويف تصادم سيارات - أرشيفية
أ.ش.أ
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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل، بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة بنى سويف.
 
كانت غرفتا الإسعاف وشرطة النجدة ببنى سويف، قد تلقتا بلاغاً بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مجمع أسمنت العريش، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح وكسور وسحجات، ودفع مرفق الإسعاف بـ 5 سيارات إلى مكان الحادث.

تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقامت إدارة مرور بنى سويف برفع آثار الحادث.

 

 

 


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تصادم سيارة ملاكى بنقل

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