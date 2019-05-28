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مصرع شاب غرقا بإحدى ترع مركز كفر الدوار بالبحيرة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:13 م
مصرع شاب غرقا بإحدى ترع مركز كفر الدوار بالبحيرة جثه - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقى شاب مصرعه غرقا فى إحدى ترع مركز كفر الدوار بالبحيرة، وتم انتشال جثته بواسطة قولت الإنقاذ النهرى.

 

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

 

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار بوجود غريق بترعة كوم اشو يدعى "ا.ح.ك" 14 سنة.

 

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله، وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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