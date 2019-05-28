مصدر: ضخ حوالى 900 مليون لتر سولار بداية من شهر رمضان

كتبت - مروة الغول

قال مصدر مسئول بقطاع البترول، أنه تم ضخ حوالى 900 مليون لتر سولار، وذلك بداية من شهر رمضان وحتى الآن من أجل تلبية احتياجات السوق المحلى خلال شهر رمضان وموسم الحصاد.

وأضاف المصدر إن معدلات ضخ السولار تسير بشكل طبييعى فى موسم الحصاد بالتزامن مع معدلات الضخ خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن معدلات الضخ اليومية للسولار بلغت 46 مليون لتر.

يذكر أن مجمع إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز، لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول الجارى، تنفيذه حالياً باستثمارات 450 مليون دولار لإنتاج البنزين عالى الأوكتين، ستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 660 ألف طن سنوياً بواقع 650 ألف طن بنزين، بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز وغازات هيدروجين.

ويعد مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين لشركة أسيوط لتكرير البترول ومجمع إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك"، باستثمارات 450 مليون دولار لإنتاج البنزين عالى الأوكتين وستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 660 ألف طن سنوياً بواقع 650 ألف طن بنزين، بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز وغازات هيدروجين وأن نسبة تقدم الأعمال فى تنفيذ المشروع بلغت أكثر من 40%.

وفيما يتعلق بالمجمع الجارى تنفيذه حالياً التابع لشركة أسيوط لتكرير البترول، تبلغ حجم استثماراته 450 مليون دولار لإنتاج البنزين عالى الأوكتين ستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 660 ألف طن سنوياً بواقع 650 ألف طن بنزين، بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز وغازات هيدروجين، وأن نسبة تقدم الأعمال فى تنفيذ المشروع بلغت أكثر من 40%.