محافظ كفر الشيخ يحيل ملف الورشة المركزية للنيابة العامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،أنه بعد التمكن من فحص اجراءات المقاولين لعدم وجود رقابة تأكد وجود مخالفات جسيمة في الملفات، فقرر إحالة ملف الورشة المركزية إلي النيابة العامة وإيقاف جميع المستحقات لحين الانتهاء من التحقيق.

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر لكل أعضاء اللجنة التي أثبتت وجود مخالفات فادحة في أسلوب الإدارة الخاصة داخل الورشة المركزية، والدورة المستندية لعدم وجودها بشكل كامل وعدم اكتمالها، وأسلوب الترسية خاطئ بنسبة 100%، والبت المالي والفني لم يكن موجود علي الاطلاق، وأن أثمان المعدات وهمية وغير حقيقية، والتي أثبتت وجود فارق في عمليات اصلاح 4 معدات من إجمالي 31 معدة بملبغ 250 الف جنيه تقريباً فارق تكلفة الاصلاح الحقيقية وماقامت الورشة بالتعاقد عليه وهي" 2 لودر بوب كات تابعة لمجلس مدينة بيلا، لودر كوبلكو تابع لمديرية الطرق بكفرالشيخ، كلارك تابع لوحدة الصيانة والانتاج بكفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، المهندس عبدالفتاح سالم، مدير عام الورشة المركزية، المحاسب مختار طه، مدير الحسابات بالمحافظة، المحاسب محمد عبدالحميد فرحات، مدير عام التفتيش المالي، المحاسب علي الطباخ، مدير الشئون المالية، محمد رأفت، مدير المكتب الفني، محمد حلمي، مدير مكتب المتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية.