محافظ بنى سويف: توريد 80% من إجمالى الطاقة التخزينية المتوافرة للقمح

بنى سويف- هانى فتحى

قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، أن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع وصل إلى 164 ألف و783 طن" منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضي وحتى صباح اليوم الثلاثاء"،وذلك طبقاً للتقرير اليومي الذي تعده لجنة توريد القمح"،بنسبة 80 % من أجمالى الطاقة التخزينية المتوفرة بالمحافظة والتي تقدر 206 ألف طن "صوامع وشون وهناجر" .

وأشار المحافظ فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى انتظام أعمال التوريد واستلام المحصول بشكل سلس ومنتظم دون معوقات أومشكلات في محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون، خاصة في ظل العمل بنظام الفترتين في شهر رمضان، لافتا إلى أنه "تفعيلاً لقرار وزارة التموين" سيتم إيقاف العمل بكافة المواقع التخزينية "أول وثاني" أيام عيد الفطر المبارك ،على أن تستأنف أعمال التوريد ثالث أيام العيد.

الجدير بالذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ118 ألف و308 فدانا بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129ألف و544 أردب قمح بما يعادل 319 ألف و431 طن.