محافظ المنوفية يناقش استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة 2019

فى بداية الإجتماع قدم وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ المنوفية لدعمه الكامل للعملية التعليمية بالمحافظة ، كما قام خلال الإجتماع بإستعرض خطة المديرية لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة مؤكداً على أنه تم الإنتهاء من وضع خطط تأمين اللجان وتوفير وسائل نقل كراسات الإمتحان إلي مراكز التوزيع مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للجان والإجراءات الخاصة لضمان حسن سير أداء الإمتحانات في مواعيدها المحددة على مستوى الإدارات ، وكذا توفير كافة الامكانيات والاحتياجات للطلاب والمراقبين والملاحظين التي تمكنهم من أداء الامتحانات بسهولة ويسر.موضحاً بأنه تم التنسيق مع كافة الجهات المختصة والمعنية للتأكد من جاهزية المدارس من ناحية كافة المرافق " كهرباء – مياة – دورات المياة – النظافة " لإستقبال الطلاب وضمان سير عملية الإمتحانات مع توفير كافة الأجواء المناسبة لمساعدة الطلاب علي حسن أداء الامتحانات في ظروف مناسبة.

كما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم على أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الثانوية العامة هذا العام(29166) طالب وطالبة وعدد اللجان (77) لجنة علي مستوي المحافظة، مشيراً بأنه قد تم تجهيز إستراحات وأماكن سكن المراقبين الوافدين للمحافظة بكافة الإمكانيات اللائقة التي تعمل علي راحة المعلمين أثناء الامتحانات.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة لمساعدة الطلاب علي حسن أداء الإمتحانات ، مشدداً بعدم إنقطاع التيار الكهربائي وتوفير المياه، ورفع مستوي النظافة بمحيط اللجان، والتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف أمام اللجان ورفع درجة الإستعداد بالمستشفيات وزيادة عدد الأطباء وتوفير كافة الأدوية الأساسية للتعامل مع أية طوارىء قد تحدث مع التأكيد على تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة لعمل الإسعافات الأولية فى حالة حدوث أية طوارىء ، مشدداً علي مديري الإدارات التعليمية بالمرور والمتابعة اليومية لسير الامتحانات وتذليل كافة العقبات والمشكلات التى قد تواجه الطلاب وتؤثر بالسلب علي آدائهم.

كما أكد المحافظ على أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام وربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الإمتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظاً على العملية التعليمية.