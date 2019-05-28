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محافظ البحر الأحمر: تخصيص 60 فدانًا لإقامة منطقة لوجستية بالمحافظة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:22 ص
محافظ البحر الأحمر: تخصيص 60 فدانًا لإقامة منطقة لوجستية بالمحافظة جانب من اجتماع المحافظ
البحر الأحمر - عماد عرفة
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عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مساء أمس الاثنين اجتماعا لمناقشة تخصيص المنطقة اللوجستية بمدينة الغردقة ومدينة سفاجا بحضور رئيس مدينة الغردقة ومدير عام الاستثمار بالمحافظة.
 
وأكد المحافظ، أنه تم تخصيص 60 فدانا غرب مدينة الغردقة لإقامة منطقة لوجستية للسلع الغذائية والاستهلاكية، وتتيح فرص عمل ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخفض الأسعار وتكلفة نقلها من أسواق الإنتاج للمستهلكين، ومن المقرر طرح المنطقة اللوجستية للتنفيذ.
 
وأضاف للمحافظ خلال الاجتماع، أن الموقع الذى تم تخصيصه تم تحديده بجوار المنطقة الصناعية بالطريق الدائرى غرب الغردقة المواجهة لمدينة الحرفيين، لتحقيق التكامل بين مختلف الأنشطة.
 
كما تهدف المنطقة إلى معاونة أصحاب مزارع الوجه القبلى لتصريف منتجاتهم وإمداد اسواق المحافظة والقرى السياحية باحتياجاتهم اليومية من الخضار والفاكهة.
 
 
 
 

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البحرالاحمر

الغردقة

منطقة لوجستية

وزارة التموين


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