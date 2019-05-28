محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 72.5%

أسوان ندى سليم

اعتمد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، منذ قليل، نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2018/2019، بنسبة نجاح بلغت 72,5 %، وذلك بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، و السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم بأسوان، موجها التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين فى إمتحانات الفصل الدراسى الثانى، مكلفاً مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة من آلان للإستعداد للعام الدراسى الجديد، والإطمئنان على سلامة المبانى المدرسية ودورات المياه والأسوار وكافة المستلزمات التعليمية.

وطالب محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن، للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار إتخاذ اللازم خلال العام الدراسى القادم، لتحقيق نتائج أفضل ، مؤكداً بأنه سيتم خلال الأيام القادمة تكريم طلاب التربية الفكرية من أبناء أسوان، الذين حصلوا على المراكز الثلاث الأولى والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، فى مسابقة التربية الخاصة والدمج، التى نظمتها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو الماضى.

و من جانبه قال السيد الفيومى، بأن عدد الحضور لإمتحانات الدور الثانى فى الشهادة الإعدادية بلغ 26150 طالب وطالبة ، فيما نجح منهم 18964 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات، منهم 48 طالب وطالبة، حصولوا على الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية .