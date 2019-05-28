محافظة أسوان تطلق مبادرة بلاد الجمال لإضفاء المظهر الجمالى للمحافظة

أسوان - ندى سليم

أطلق اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، فعاليات مبادرة بلاد الجمال، والتى تستهدف إضفاء المظهر الجمالى لأسوان عروس الجنوب وجوهرة النيل الساحرة، مشيداً بهذه المشاركة الإيجابية والتى تعد نموذجاً مشرفاً يحتذى به فى المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية المبذولة حالياً لمواجهة التحديات والمشاكل اليومية وفى مقدمتها النظافة العامة والتطوير والتجميل.

ومبادرة بلاد الجمال تستمر لمدة أربعة أشهر، وتنقسم إلى مرحلتين حيث تستمر المرحلة الأولى منها على مدار شهر يتم خلاله إستيفاء إستمارات الترشيح لإختيار الجمعيات والمنظمات والكيانات المشاركة بالمبادرة، بجانب تحديد وتوزيع آليات العمل داخل الأحياء والمناطق المستهدفة، بينما تستمر المرحلة الثانية لمدة ٣ شهور يتم خلالها تنظيم حملات للنظافة العامة والتجميل والتشجير ورفع الكفاءة داخل المناطق المستهدفة، بجانب حملات التوعية للإهتمام بالنظافة والصحة العامة والحفاظ على البيئة، واستخدام الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن المبادرة سوف تضمن تنظيم مسابقة لأجمل حى لتحقيق المزيد من التشجيع وخلق روح من المنافسة من أجل إبراز الوجه الجمالى والحضارى للمناطق المستهدفة.