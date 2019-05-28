ليه بتشعر بالدوخه عند الوقوف المفاجيء؟الجاذبية وانخفاض ضغط الدم السبب

كتبت هند عادل

قد يشعر البعض بالدوخه أو الدوارعند الوقوف فجأة، وهو شعور سييء قد يؤدى إلى السقوط أرضا لعدم قدة الشخص المحافظة على اتزانه، والسبب الرئيسى وراء حدوث تلك الحاله هو انخفاض ضغط الدم، الذي يسمى أيضًا انخفاض ضغط الدم الوضعي، هو انخفاض مفاجئ في ضغط الدم يحدث عندما تقف بسرعة ،حسبما ذكر موقع " "healthline

ماذا يعنى انخفاض ضغط الدم الانتصابى

انخفاض ضغط الدم الانتصابي، الذي يسمى أيضًا انخفاض ضغط الدم الوضعي، هوانخفاض مفاجئ في ضغط الدم يحدث عند الوقوف بسرعة، حيث تسحب الجاذبية الدم إلى الساقين ويبدأ ضغط الدم في الانخفاض، وهناك ردود فعل مختلفة تحدث للجسم أيضا نتيجة لذلك منها سرعه ضربات القلب لضخ المزيد من الدم وتقلص الأوعية الدموية لمنع تجمع الدم في الساقين .

يمكن للعديد من الأدوية أن تؤثر على هذه الانعكاسات الطبيعية وتؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الانتصابى،التقدم فى العمر يؤدى إلى حدوثه ،وانخفاض ضغط الدم الانتصابي هو أكثر شيوعا في البالغين الأكبرسنا ،حيث يعاني حوالي 20 بالمائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من انخفاض ضغط الدم الانتصابي ، وفقًا للأبحاث المنشورة في American Family Doctor.

قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم الانتصابي بالدوارعند الوقوف، الحالة غالبًا ما تكون خفيفة وتستمرلبضع دقائق فقط بعد الوقوف، وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعى والاغماء .