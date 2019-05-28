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لو حشيت أسنانك ولسه فى وجع.. قد تكون لديك حساسية بعد الحشو

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:00 ص
لو حشيت أسنانك ولسه فى وجع.. قد تكون لديك حساسية بعد الحشو الحساسية بعد حشو الأسنان
كتبت إيناس البنا
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عندما يحدث تسوس فى الأسنان قد تكون إحدى طرق العلاج هى الحشو لملئ الفراغات وحتى لا يحدث ألم أو حساسية فى الأسنان.

الحشو وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" هو إجراء يتضمن تنظيف  أي تسوس من الأسنان ثم يملأ المساحة بمادة خاصة بالأسنان، ولعدة ساعات بعد الحشو ، قد لا يزال وجه الشخص يشعر بالخدر أو الوخز أو الحكة أو الانتفاخ، بالإضافة إلى  صعوبة الأكل أو البلع أو التحدث أو تحريك الوجه .

في بعض الأحيان ، يوصي أطباء الأسنان بتجنب تناول الطعام أو الشرب لبضع ساعات، لأن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة باللسان أو الخد عن طريق الخطأ.

حشو الأسنان
حشو الأسنان

 

ما هى الحساسية بعد الحشو
 

قد تحدث حساسية بعد الحشو وتشعر بالألم تحدث بسرعة وتختفى، وتشمل العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى حساسية الأسنان بعد الحشو:

  • الأطعمة الباردة أو المشروبات  مثل الآيس كريم ، المصاصات ، أو المشروبات مع الجليد.
  • مشروبات ساخنة ، مثل القهوة أو الشاي.
  • الهواء الذى يصيب السن  مثل التنفس عن طريق الفم والذي قد يكون أسوأ مع الهواء البارد.
  • الأطعمة السكرية .
  • الأطعمة والمشروبات الحمضية بما في ذلك الفاكهة والعصير والقهوة.

 

الحساسية بعد حشو السنان
الحساسية بعد حشو السنان

 

لماذا تسبب الحشوات حساسية الأسنان؟
 

 

بعض الحساسية بعد حشو الأسنان قد تكون طبيعية ومؤقتة ومع ذلك ، في بعض الأحيان تكون الحساسية بعد الحشو ناتجة عن أسباب أخرى تحتاج إلى علاج أو إصلاح.

 

تهيج العصب
 

تحدث حساسية الأسنان على المدى القصير بعد الحشو عادة لأن عملية الحشو قد تفاقمت أو تسببت في حدوث التهاب في العصب داخل السن.

 

عدم محاذاة الحشو بشكل صحيح
 

يجب على طبيب الأسنان التأكد من ملء خطوط الأسنان مع الأسنان الأخرى في الفم. إذا كان الحشو طويلًا جدًا ، فقد يتسبب ذلك في ضغط إضافي مما يسبب الألم والحساسية .

 

التهاب لب السن
 

التهاب اللب هو التهاب في عمق السن الذى قد يمكن أن يسبب حساسية الأسنان والألم، ولا يحدث التهاب اللب بانتظام مع حشوات بسيطة ، ولكنه قد يحدث إذا:

تعرض السن لصدمة  مثل حادث نتج عن تشقق أو كسر في السن.

كان التجويف عميقًا جدًا  حيث وصل إلى طبقة اللب الداخلي.

خضعت الأسنان لحشوات أو إجراءات جراحية متعددة.

 

 


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حشو الأسنان

عصب الأسنان

المشروبات الحمضية


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