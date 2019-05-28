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لجنة لعمل خرائط المياه بالوادى الجديد خلال يونيو

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:44 م
لجنة لعمل خرائط المياه بالوادى الجديد خلال يونيو محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إنه سيتم إرسال لجنة من القاهرة خلال شهر يونيه القادم لعمل خرائط استثمارية، لتوفير الاحتياجات من المياه الجوفيه وتحديد الأماكن المتوفر بها مياه لتغطي احتياجات المشروعات الزراعية دون التأثير على الخزان الجوفى، وكذلك وضع الشروط العلمية لمطالب واحتياجات الرى مع ضمان عدم التأثير على الخزان الجوفي مستقبلا.

وأفاد "الزملوط" أنه تم الإتفاق أيضا على طرح تيسيرات إضافية لتشجيع الرى الحديث سواء بالرش أو بالتنقيط لتقليل الرى بالغمر والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الأبار.


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الوادى الجديد

ري الوادي الجديد

وزارة الري

خريطة المياه الجوفية بالوادى الجديد


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