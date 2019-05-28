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الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:22 م
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لأول مرة.. منظمة الصحة العالمية تعترف بـ"الإرهاق" في التصنيف الدولي للأمراض

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:00 م
لأول مرة.. منظمة الصحة العالمية تعترف بـ"الإرهاق" في التصنيف الدولي للأمراض منظمة الصحة العالمية
كتب بيتر إبراهيم
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اعترفت منظمة الصحة العالمية لأول مرة بـ "الإرهاق" في التصنيف الدولي للأمراض (ICD).

القرار الذي تم التوصل إليه خلال جمعية الصحة العالمية في جنيف يمكن أن يساعد في إرجاء عقود من النقاش بين الخبراء حول كيفية تحديد الإرهاق ، وما إذا كان ينبغي اعتباره حالة طبية أم لا.

وفي آخر تحديث لمجموعتها للأمراض والإصابات في جميع أنحاء العالم ، تعرف منظمة الصحة العالمية بـ "الإرهاق" على أنه متلازمة يتم تصورها على أنها ناتجة عن الإجهاد المزمن في مكان العمل الذي لم تتم إدارته بنجاح.

ويشير التصنيف إلى أن "الإرهاق يشير تحديداً إلى ظواهر في السياق المهني ولا ينبغي تطبيقه لوصف التجارب في مجالات أخرى من الحياة".


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منظمة الصحة العالمية

الارهاق

التعب المزمن

الاجهاد المزمن


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