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قلبك عضلة ولا عضو..ميكس بين الاتنين وبداخله 4 غرف

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:00 ص
قلبك عضلة ولا عضو..ميكس بين الاتنين وبداخله 4 غرف القلب
كتبت هند عادل
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القلب عضله ولا عضو، سؤال قد لا يعرف إجابته الكثيرين، والحقيقه أن قلبك هو في الواقع عضو عضلي، فالعضو عبارة عن مجموعة من الأنسجة التي تعمل معًا لأداء وظيفة محددة أما فى حاله القلب هذه الوظيفة هي ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم ،حسبما اكد موقع " healthline".

وبالإضافة إلى ذلك، يتكون القلب إلى حد كبير من نوع من أنسجة العضلات تسمى عضلة القلب. تنقبض هذه العضلات عندما ينبض قلبك، مما يسمح للدم بضخه لجسمك.

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تشريح القلب
 

تتكون جدران القلب من ثلاث طبقات الطبقة الوسطى التي تسمى عضلة القلب، هى أسمك الطبقات الثلاث.

عضلة القلب هي نوع خاص من أنسجة العضلات الموجودة فقط في قلبك، الانقباضات المنسقة لعضلة القلب، والتي تتحكم فيها خلايا خاصة تسمى خلايا جهاز تنظيم ضربات القلب، تسمح لقلبك بضخ الدم كوحدة وظيفية واحدة.

داخل قلبك أربع غرف تسمى الغرفتان العلويتان الأذينيين تتلقى الأذينين الدم من أجزاء أخرى من الجسم.

تسمى الغرفتان السفليتان بالبطينين يقومون بضخ الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم لهذا السبب، تكون جدران البطينات أكثر سماكة، وتحتوي على المزيد من عضلات القلب.

يحتوي الجزء الداخلي من قلبك أيضًا على هياكل تسمى الصمامات  تساعد في الحفاظ على تدفق الدم في الاتجاه الصحيح.

ماذا يفعل القلب

 

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بدون ضخ الدم من قلبك، لن يتمكن الدم من الحركة خلال الدورة الدموية والأجهزة والأنسجة الأخرى في جسمك لن تكون قادرة على العمل بشكل صحيح.

فيزود الدم خلايا وأنسجة الجسم بالأكسجين والمواد المغذية الحيوية بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا نقل النفايات مثل ثاني أكسيد الكربون عن طريق الدم لطردها من الجسم.

 

 


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