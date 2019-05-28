قائم مقام سنجار يحمل الأمن العراقى مسئولية انتشار حرائق الأراضى الزراعية

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حمل قائم مقام مدينة سنجار بمحافظة نينوى محمد خليل، الأجهزة الأمنية العراقية مسئولية انتشار الحرائق المفتعلة فى مساحات واسعة من الأراضى الزراعية فى مناطق مختلفة من البلاد.

وقال خليل ـ فى تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكى اليوم الثلاثاء إن الأجهزة الأمنية غير قادرة على حماية ممتلكات المواطنين، مطالبا الحكومة العراقية بتعويض أصحاب الأراضى الزراعية.. معربا عن اعتقاده بوجود أياد خارجية تقوم بهذا العمل بغرض القضاء على الإنتاج الوطنى الزراعى للعراق .



كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت عددا من الحرائق، التى التهمت مئات الهكتارات الزراعية فى محافظة صلاح الدين، مما دفع نوابا عن المحافظة إلى إعلان حالة الطواريء.



يذكر أن الخارجية العراقية قد اتهمت داعش بالوقوف وراء حرائق المحاصيل الزراعية، بينما وجهت جهات أخرى أصابع الاتهام لفصائل ميليشيات الحشد الشعبي.