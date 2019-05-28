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قائد عسكري أمريكى: ندعم الجيش اللبنانى بوصفه المدافع الشرعى الوحيد عن البلاد

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:44 م
قائد عسكري أمريكى: ندعم الجيش اللبنانى بوصفه المدافع الشرعى الوحيد عن البلاد الجيش اللبنانى
أ ش أ
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أكد قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية العسكرية الأمريكية الجنرال جوزيف جاستيلا، التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز الشراكة مع لبنان، ودعمها القوات المسلحة اللبنانية بصفتها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان.

 

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها اليوم مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، حيث تم التطرق إلى التحديات التي تواجه القوات الجوية اللبنانية. وذلك بحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بيروت.

 

وكان الجنرال جاستيلا قد أجرى زيارة على مدى يومين لقاعدة حامات الجوية (شمالي لبنان) وقاعدة بيروت الجوية، حيث التقى قائد الجيش اللبناني وكبار القادة في سلاح الجو اللبناني.

 

وذكر بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أن المباحثات مع القائد العسكري الأمريكي، تناولت بحث سبل التعاون على صعيد تدريب القوات الجوية اللبنانية وتجهيزها.

 

وأشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أن قائد الجيش العماد جوزاف عون، كان قد استقبل في وقت سابق من اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد، حيث جرى البحث في عدد الموضوعات محل اهتمام البلدين.

 


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