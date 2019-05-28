سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو معلوماتى .. أعراض ضربات الشمس وكيف تحمى نفسك منها؟

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى .. أعراض ضربات الشمس وكيف تحمى نفسك منها؟ ضربة شمس أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
تضرب البلاد موجة حارة ما دفع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة إلى الكشف عن أعراض ضربات الشمس التى قد تسبب وفاة وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.
 

"اليوم السابع"  ينشر أهم أعراض ضربات الشمس لتفاديها وكيفية الوقاية من مضاعفاتها الخطرة . 

 
1- ارتفاع فى درجة حرارة الجسم.
 
 
 
٢- احمرار  فى الوجه مع جفاف فى الجلد والتهاب فى العين.
 
 
 
3- إجهاد عام يصاحبه صداع وتقلصات عضلية.
 
 
 
4- الشعور بدوار مع قىء وشعور بالهذيان وفقدان الوعى مع سرعة فى النبض وتنفس غير طبيعى.
 
 يمكن الوقاية من خلال
 
1 - الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية.
 
2 - عدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية وارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة ذات الألوان الفاتحة
 
3 - عند الشعور بالتعب يجب الراحة فى مكان جيد التهوية والظل  وتعرض الجسم لوسائل التبريد " تكييف / مروحة "
 
4 - الاستحمام يومياً بماء فاتر، مع الامتناع عن المشى فى الشمس لمسافات طويلة.
 
5 - استعمال المظلة الشمسية أو القباعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس.
 
6 - يجب حماية الأطفال من اللعب فى فترات الحرارة الشديدة فهم أقل مقاومة من البالغين.
 
7 -  الغذاء المتوازن الذى يشمل الفاكهة والخضروات واستبدال العصائر بالماء، واستبدال الطعام المقلى بالمشويات.
 

إضافة تعليق

ضربات الشمس

ارتفاع درجات الحرارة

الطب الوقائى

موجة حارة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة