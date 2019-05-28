فيديو معلوماتى .. أعراض ضربات الشمس وكيف تحمى نفسك منها؟

كتب وليد عبد السلام

تضرب البلاد موجة حارة ما دفع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة إلى الكشف عن أعراض ضربات الشمس التى قد تسبب وفاة وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

"اليوم السابع" ينشر أهم أعراض ضربات الشمس لتفاديها وكيفية الوقاية من مضاعفاتها الخطرة .

1- ارتفاع فى درجة حرارة الجسم.

٢- احمرار فى الوجه مع جفاف فى الجلد والتهاب فى العين.

3- إجهاد عام يصاحبه صداع وتقلصات عضلية.

4- الشعور بدوار مع قىء وشعور بالهذيان وفقدان الوعى مع سرعة فى النبض وتنفس غير طبيعى.

يمكن الوقاية من خلال

1 - الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية.

2 - عدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية وارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة ذات الألوان الفاتحة

3 - عند الشعور بالتعب يجب الراحة فى مكان جيد التهوية والظل وتعرض الجسم لوسائل التبريد " تكييف / مروحة "

4 - الاستحمام يومياً بماء فاتر، مع الامتناع عن المشى فى الشمس لمسافات طويلة.

5 - استعمال المظلة الشمسية أو القباعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس.

6 - يجب حماية الأطفال من اللعب فى فترات الحرارة الشديدة فهم أقل مقاومة من البالغين.

7 - الغذاء المتوازن الذى يشمل الفاكهة والخضروات واستبدال العصائر بالماء، واستبدال الطعام المقلى بالمشويات.