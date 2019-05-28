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فيديو.. محافظ كفرالشيخ: البدء فى دهان منازل 3 مناطق بالمحافظة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:44 م
فيديو.. محافظ كفرالشيخ: البدء فى دهان منازل 3 مناطق بالمحافظة محافظ كفر الشيخ
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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم البدء فى دهان واجهات العمارات فى  ثلاثة مناطق أحدهم بشارع غرب كفر الشيخ، وشارع فى شرق المدينة، وشارع به إسكان حكومى، وسيتم تشجير المناطق، وزيادة أعمدة الإنارة.
 
 
وأضاف المحافظ أنه سيتم عقد لقاء لأهالى هذه المناطق بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، ونواب المدينة، للتوعية بمدى أهمية دهان هذه المناطق، مؤكدًا أنه سيتم طلاء واجهات عماراتهم ومنازلهم باللون البيج والنوافذ والفتحات باللون البني، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم، لافتاً أنه بخصوص المنازل الجديدة لن يتم اعتماد شهادات صلاحية الإشغالات للمبنى الجديد إلا بعد طلاؤها.
 
 كما قال الدكتور اسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، إنه جارى تطوير مركز الأورام بمدينة كفرالشيخ،وزيادة مساحة المركز من 3400م2 إلى 8856م2 طبقاً للمواصفات الطبية العالمية، ولا صحة لما تداوله البعض عن هدم بعض منشآته، داعياً المواطنين للتبرع لصالح استكمال مركز الأورام بكفر الشيخ.
 
 
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم زيادة إمكانيات المركز ليتضمن 148 سريرًا بدلاً من 90 سريرًا، و 8 غرف عمليات بدلاً من 4 غرف، وتم تعديل غرف العناية المركزة والإفاقة من نصف دور لدور كامل، وزيادة عدد المصاعد من 2 إلى 8 مصاعد، وإضافة قسم جديد للأشعة بتجهيزات هى الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتم توزيع وتخطيط الفراغات الداخلية بعد زيادة الأقسام، وأضيف موقف سيارات على دورين على كامل مساحة المشروع ليخدم المترددين على المركز سواء من العاملين وزوار المرضى".
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم استغلال زيادة المساحة المخصصة لإقامة مبنى كامل يشمل كل الخدمات اللوجيستية " المشرحة، ثلاجة الموتى، غرف الميكانيكا والـ Power، محولات الكهرباء، وغيرها " لخدمة المركز، لافتاً إلى أن ذلك استلزم إجراء تعديلات فنية تتطابق مع المعايير الهندسية القياسية الآمنة، وأنه تم هدم بعض الحوائط الغير مؤثرة على سلامة المبنى لإقامة جدران مقاومة للضوضاء وللإشعاع وغيرها من اشتراطات السلامة الطبية التى تتماشى مع تطوير مركز الأورام بكفر الشيخ ليكون واحداً من أحدث المراكز على مستوى الجمهورية.
 

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