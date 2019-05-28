فيديو.. رجل صينى ينقذ طفلا سقط من الطابق الخامس بأعجوبه

كتب وكالات

استطاع رجل أن ينقذ طفل سقط من الدور الخامس، فى إحدى العمارات بمدينة ينينج بمنطقة شينجيانج شمال غربى الصين، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وكان الرجل يقوم بإيقاف سيارته بجانب المبنى خرج من سيارته بسرعة لتلقى الطفل ومنع سقوطه على الأر، وفقا لموقع "جلوبال تايمز".

وتسلق طفل عمره عامان وسبعة أشهر نافذة وسقط منها يوم الخميس 23 مايو ، عندما انتبه إليه تونيك تورغانبيك البالغ من العمر 28 عامًا.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة الشاب وهو يخرج من سيارته ويمد ذراعيه فى محاولة لتلقى الطفل، قبل أن يصطدم جسدهما ويسقط الشاب على الأرض.

قال تورجانبيك: "فى اللحظة التى رأيته فيها، كان قد بدأ السقوط بالفعل. لم أفكر فى أى شيء حينها، ومن ثم تلقيته. لا أعرف ما الذى حدث بعد ذلك، فقدت الوعى لفترة من الوقت".

تم إرسال الطفل إلى مستشفى محلى للفحص الطبى حيث تأكد أنه لا يعانى أى إصابات خطيرة، إلا أن الشاب أُصيب ببعض الخدوش والرضوض فى رأسه وذراعيه.

قال طبيب فى المستشفى، إن الطفل كان من المحتمل أن يموت أو يعانى من إصابة خطيرة للغاية إذا لم يقبض عليه الرجل.

وقال أحد أفراد أسرة الطفل، "يزن طفلنا حوالى 13 كيلوغراما"، مشيرا إلى أن الرجل أنقذ حياة الطفل بلا شك، وقال فرد آخر من العائلة: "سننظر إلى الرجل كجزء من عائلتنا إلى الأبد"، قال الرجل البطل: "لدى أيضاً طفل". "أنا سعيد برؤية الطفل على ما يرام. هذا كل ما يهم".