سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. رجل صينى ينقذ طفلا سقط من الطابق الخامس بأعجوبه

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:32 ص
فيديو.. رجل صينى ينقذ طفلا سقط من الطابق الخامس بأعجوبه جانب من الفيديو
كتب وكالات
إضافة تعليق

استطاع رجل أن ينقذ طفل سقط من الدور الخامس، فى إحدى العمارات بمدينة ينينج بمنطقة شينجيانج شمال غربى الصين، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وكان الرجل يقوم بإيقاف سيارته بجانب المبنى خرج من سيارته بسرعة لتلقى الطفل ومنع سقوطه على الأر، وفقا لموقع "جلوبال تايمز".

وتسلق طفل عمره عامان وسبعة أشهر نافذة وسقط منها يوم الخميس 23 مايو ، عندما انتبه إليه تونيك تورغانبيك البالغ من العمر 28 عامًا.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة الشاب وهو يخرج من سيارته ويمد ذراعيه فى محاولة لتلقى الطفل، قبل أن يصطدم جسدهما ويسقط الشاب على الأرض.

قال تورجانبيك: "فى اللحظة التى رأيته فيها، كان قد بدأ السقوط بالفعل. لم أفكر فى أى شيء حينها، ومن ثم تلقيته. لا أعرف ما الذى حدث بعد ذلك، فقدت الوعى لفترة من الوقت".

تم إرسال الطفل إلى مستشفى محلى للفحص الطبى حيث تأكد أنه لا يعانى أى إصابات خطيرة، إلا أن الشاب أُصيب ببعض الخدوش والرضوض فى رأسه وذراعيه.

قال طبيب فى المستشفى، إن الطفل كان من المحتمل أن يموت أو يعانى من إصابة خطيرة للغاية إذا لم يقبض عليه الرجل.

 

وقال أحد أفراد أسرة الطفل، "يزن طفلنا حوالى 13 كيلوغراما"، مشيرا إلى أن الرجل أنقذ حياة الطفل بلا شك، وقال فرد آخر من العائلة: "سننظر إلى الرجل كجزء من عائلتنا إلى الأبد"، قال الرجل البطل: "لدى أيضاً طفل". "أنا سعيد برؤية الطفل على ما يرام. هذا كل ما يهم".

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"ضحية الشهامة".. قصة عامل رخام دفع حياته لإنقاذ طفل من السرقة بالبساتين

فريق أطفال بلامأوى فى بنى سويف ينقذ طفل ويعيده لأسرته

صور.. استمرار عمليات إنقاذ طفل إسبانى سقط فى بئر بعمق 100 متر لليوم الثامن

شاهد.. إنقاذ طفل بعد أن علق فى بركة متجمدة بولاية إلينوى الأمريكية

صحيفة مكسيكية: محاولات لإنقاذ طفل من حفرة عمقها 110 متر فى إسبانيا

سرعة تحرك الشرطة تنقذ طفل من الموت حرقا بالشرقية

رجل صينى

انقاذ طفل

الطابق الخامس

سقوط طفل

الصين

أخبار الصين

انقاذ أطفال


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زيدان يرفض قرار راموس بالرحيل عن ريال مدريد

زيدان يرفض قرار راموس بالرحيل عن ريال مدريد

الترجي يعترض على تعيين بكاري جاساما حكمًا لنهائي دوري الأبطال

الترجي يعترض على تعيين بكاري جاساما حكمًا لنهائي دوري الأبطال

جورج قرداحى يذهب للمنوفية ويسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة برنامج "اسم من مصر ".. ويعدد إنجازات بطل الليلة.. أبرزها صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم فى إيطاليا..ولعب ودرب بروح المقاتل.. ويؤكد: أحد أبطال حرب أكتوبر

جورج قرداحى يذهب للمنوفية ويسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة برنامج "اسم من مصر ".. ويعدد إنجازات بطل الليلة.. أبرزها صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم فى إيطاليا..ولعب ودرب بروح المقاتل.. ويؤكد: أحد أبطال حرب أكتوبر

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

# لا _ لرحيل _ جروس يتصدر تويتر

# لا _ لرحيل _ جروس يتصدر تويتر

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

الرجوع الى أعلى الصفحة