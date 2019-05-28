سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. الجيش الليبى:وصول ضباط أتراك لتشكيل غرفة عمليات دعم مليشيات طرابلس

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:37 م
فيديو.. الجيش الليبى:وصول ضباط أتراك لتشكيل غرفة عمليات دعم مليشيات طرابلس أردوغان يدعم مليشيات طرابلس
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعلنت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى وصول عدد من ضباط الجيش التركى لتكوين غرفة عمليات عسكرية لتدريب المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتحالفة معهم والتى أتت من خارج ليبيا عبر تركيا.

 

قالت شعبة الإعلام الحربى فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، انه بعد إعلان الرئيس التركى ادعم الإخوان المسلمين فى ليبيا دفعت أنقرة بعدد من الضباط الأتراك المرتزقة، لتدريب المليشيات على المدرعات والأسلحة التركية التى سلمتها أنقرة لحكومة الوفاق الوطنى.

 

وبثت شعبة الإعلام الحربى مقطع فيديو تم العثور عليه فى هاتف أحد عناصر المليشيات المسلحة المقبوض عليهم فى طرابلس يثبت وجود أتراك لتدريب المليشيات المسلحة.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. برلمان النمسا يسحب الثقة من الحكومة.. واشنطن ليست مستعدة لإبرام صفقة تجارية مع الصين.. صاروخ إسرائيلى يصيب القنيطرة.. والجيش الليبى يقترب من وسط طرابلس

بعد اتهام "حفتر" لغسان سلامة بالوسيط المنحاز .. هل يستبدل جوتيريس مبعوثه الأممى لدى ليبيا ؟ .. برلمانيون ليبيون لـ"اليوم السابع": سلامة يتغاضى عن جرائم المليشيات المسلحة فى طرابلس ويجمل صورتها أمام العالم

مصادر ليبية: قوات الجيش الوطنى تقترب من وسط العاصمة طرابلس

"الجيش الوطنى الليبى" يعلن تقدمه على جميع المحاور باتجاه طرابلس

الجيش الليبى يطلق المرحلة الثالثة لعملية طوفان الكرامة خلال ساعات.. سلاح الجو يشن أكثر من 20 غارة جوية على مواقع المليشيات بمحاور طرابلس .. وانتشار منشورات تدعو سكان العاصمة للانتفاض فى وجه المسلحين

الجيش الليبى

ضباط اتراك

مليشيات طرابلس

مليشيات تدعم حكومه الوفاق

تدريب مليشيات طرابلس


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة