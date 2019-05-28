فيديو.. الجيش الليبى:وصول ضباط أتراك لتشكيل غرفة عمليات دعم مليشيات طرابلس

كتب : أحمد جمعة

أعلنت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى وصول عدد من ضباط الجيش التركى لتكوين غرفة عمليات عسكرية لتدريب المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتحالفة معهم والتى أتت من خارج ليبيا عبر تركيا.

قالت شعبة الإعلام الحربى فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، انه بعد إعلان الرئيس التركى ادعم الإخوان المسلمين فى ليبيا دفعت أنقرة بعدد من الضباط الأتراك المرتزقة، لتدريب المليشيات على المدرعات والأسلحة التركية التى سلمتها أنقرة لحكومة الوفاق الوطنى.

وبثت شعبة الإعلام الحربى مقطع فيديو تم العثور عليه فى هاتف أحد عناصر المليشيات المسلحة المقبوض عليهم فى طرابلس يثبت وجود أتراك لتدريب المليشيات المسلحة.