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فريق بحث جنائى لكشف غموض العثور على مسن مقتولا داخل مزرعة بالشرقية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:25 م
فريق بحث جنائى لكشف غموض العثور على مسن مقتولا داخل مزرعة بالشرقية جثة- أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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 قاد اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، فريق بحث جنائي، ضم ضباط مباحث بلبيس وفرع الجنوب، بالتنسيق مع الأمن العام، لكشف غموض العثور علي مسن مقتولا  مزرعة أغنام  بمنطقة سيكم بمركز بلبيس،ملك نجلته، ويشرف علي العمل بها،وتبين أن الجريمة ارتكبت بدافع السرقة، حيث تم سرقة عدد من رؤوس الأغنام.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور علي جثة لشخص في العقد السابع من العمر، موثق وملتم الرأس،داخل مزرعة أغنام بناحية قرية سيكم، بدائرة مركز بلبيس.

وانتقل فريق من ضباط مباحث مركز بلبيس، إلى موقع البلاغ وتبين أن الجثة لشخص في العقد السابع من العمر يدعي" ثابت م" 70 سنة، يقيم في مزرعة نجلته لحراستها، وأنه يوجد شبهة جنائية في وفاته، وتم إخطار النيابة العامة.

 

 

 


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