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الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:08 ص
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علاج الحزام النارى.. لبس ملابس فضفاضة ومسكنات الألم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:00 ص
علاج الحزام النارى.. لبس ملابس فضفاضة ومسكنات الألم الحزام النارى - أرشيفية
كتبت هند عادل
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الحزام النارى أو القوباء المنطقية هو مرض جلدى معدٍ يحدث نتيجة التهاب في العصب الفردي وسطح الجلد وهو ناتج عن فيروس الحماق النطاقى وهو نفس الفيروس الذي يسبب الجدري المائى.

لا يمكن أن يصاب الشخص بالحزام النارى إذا لم يصاب فى الصغر بمرض الجدري أو فيروس الحماق الذى يسببه، ولكن بمجرد الإصابة بالفيروس يمكن أن ينام لفترة طويلة معظم البالغين المصابين بالفيروس النائم لا يتعرضون أبدًا لتفشى القوباء المنطقية أو أى مشاكل أخرى، ولكن فى بعض الحالات يعيد نشاطه مرة أخرى، حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday".

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الحزام النارى أكثر شيوعا بين الأشخاص فوق سن 50 سنة، وقد يظهر الفيروس مرة أخرى لدى الأشخاص من جميع الأعمار الذين سبق أن أصيبوا بالجدري.

 

أعراض الحزام النارى

أعراض الحزام النارى تشمل الألم والجلد الطري والطفح الجلدي، القرح الجلدية، وهذا النوع من الأمراض الجلدية تتوافق مع عصب حسي واحد هذا هو السبب في أن العدوى تسبب آفات الجلد المعزولة، بدلاً من الطفح الجلدي على نطاق الجسم، وآلام الأعصاب.

 

أعراض شديدة للحزام النارى

ما_هو_مرض_الحزام_الناري_(الهربس_العصبي)

ألم حاد، وخز، وحكة فى جزء معين من الجلد، على جانب واحد من الجسم، وبين 1 و5 أيام بعد بدء الألم يظهر طفح جلدى، وتظهر بقع حمراء تتطور إلى بثور مملوءة بالسوائل، يشبه الطفح الجلدى الجدرى المائى ولكن فقط على شريط الجلد الذى توفره العصب المتأثر، قد يشمل الطفح الوجه والعينين والفم والأذنين فى بعض الحالات، قد تندمج البثور، لتشكيل شريط أحمر صلب يشبه الحرق الشديد.

 

تشمل الأعراض الأخرى:

حمى

صداع الراس

توعك

غثيان

ألم عضلي وضعف

قشعريرة برد

معده مضطربة

صعوبات في التبول

إعياء

ألم المفاصل

تورم الغدد (الغدد الليمفاوية)

 

إذا كان الطفح يؤثر على مناطق الوجه، فقد تشمل الأعراض:

صعوبة فى تحريك بعض عضلات الوجه

تدلى الجفون

فقدان السمع

فقدان حركة العين

مشاكل مع التذوق

مشاكل في الرؤية

 

طرق علاج الحزام النارى

اجعل الطفح جافًا ونظيفًا لتقليل خطر الإصابة.

ارتداء ملابس فضفاضة للراحة.

تجنب استخدام كريمات المضادات الحيوية أو الضمادات اللاصقة لأنها يمكن أن تبطئ عملية الشفاء.

إذا كانت الطفح بحاجة إلى تغطيتها  فيجب استخدام ضمادة غير ملتصقة لمنع تفاقم الجلد.

يمكن أن تساعد مضادات الهيستامين أحيانًا في  القضاء على الحكة في الليل.

قد يصف الطبيب دواء مسكن للألم.

فى بعض الحالات، يمكن وصف الأدوية المضادة للفيروسات للمساعدة فى وقف تكاثر الفيروس وتقليل شدته ومدته.

 

 

 


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