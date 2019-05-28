طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

كانت امتحانات الصف الأول الثانوى العام بدأت 19 مايو الجارى، وتنتهى السبت المقبل 1 يونيو القادم.