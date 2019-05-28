ضد مجهول.. 4 سنوات والجثة داخل «ديب فريزر» قصة مقتل محتال الإسكندرية

كتب أحمد حسنى

فى عالم "الجريمة" لا يوجد شىء كامل نظرية ثابتة لا تتحرك بمرور الزمان، ولكن هناك دائما شواذ لكل قاعدة، فهناك جرائم قتل اخترقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجانى، قد يكون أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزا حير رجال الشرطة، ودفعتهم فى أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول".

"اليوم السابع" يقدم سلسلة " ضد مجهول" خلال شهر رمضان المبارك، نكشف فيها أبرز القضايا التى شملت الكثير من الإثارة والقصص، سواء كان أبطالها من الشخصيات العامة أو الفنانين أو المواطنين، ففى السطور التالية نرصد عددًا من تلك الجرائم التى حيرت الشرطة ولم يتم التوصل فيها لهوية الجاني.

"ثلاجة الإسكندرية"

قضية جديدة وغريبة من نوعها، شهدتها محافظة الإسكندرية، بعد أن استيقظ الأهالى على صدمة مفزعة بالعثور على جثة مجهولة داخل "ديب فريزر" بشقة مهجورة بمنطقة "دربالة".

تبين من التحقيقات أن الشقة محل الحادث ملك لسيدة من أسوان، ومستأجرة منذ ما يقرب من عشر سنوات لرجل أعمال.

الطب الشرعى كشف عن مفاجأة بأن الجثة التى تم العثور عليها داخل الفريزر بالشقة، مر عليها ما يزيد على "4 سنوات" على وفاتها لوجود الجثة فى حالة تعفن وتحلل كامل، ولم يتبق منها سوى آثار الملابس التى كان يرتديها المجنى عليه.



وتبين من التحريات أن المجنى عليه اعتاد النصب على المواطنين، ما يرجح قيام أحد ضحاياه بالتخلص منه بتلك الطريقة دون أن يدرى أحد.