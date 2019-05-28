ضبط 820 مخالفة مرورية و30 دراجة بخارية بدون لوحات خلال حملات بقنا

قنا - وائل محمد

شنت الإدارة العامة لمرور قنا، حملات مرورية مكبرة على عدد من الميادين العامة بالمحافظة، فى إطار إعادة الانضباط المرورى للشارع القنائى وتفعيل القانون وضبط المخالفين.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقي إخطارا يفيد بشن حملات مرورية مكبرة على عدد من ميادين المحافظة، أسفرت عن ضبط 820 مخالفة مرورية، وضبط 35 دراجة بخارية بدون لوحات، وسحب 40 رخصة قيادة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، بكل الوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.