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ضبط 7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها بمطروح

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:14 م
ضبط 7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها بمطروح متهمين - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث قسمى الحمام ومرسى مطروح، من ضبط 7 متهمين بترويج المواد المخدرة، وبحوزة كل منهم كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة العلمين.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط " فايز ب. م."– مواليد 1968، عاطل، مقيم فى مدينة برانى- أثناء قيادته سيارة وبحوزته قطعة كبيرة من الحشيش وزنت حوالى 120 جرام و 166 قرص ترامادول وسلاح نارى عبارة عن طبنجة مطموسة الأرقام، مجهولة النوع.وضبط " عبد السلام ب. ح."– مواليد 1972، عاطل، مقيم فى مطروح، وبحوزته 5 قطع حشيش وزنت 210 جرام، بقصد الاتجار. كما تم ضبط "عمار م. ل. "– مواليد 1972، عاطل، مقيم فى مطروح- وبحوزته 22 قطعة حشيش وزنت 180 جرام، بقصد الاتجار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، من ضبط " فارس  ص. ح. " 21 سنة عاطل، مقيم فى مدينة الحمام، و "عادل ر. خ. "– 26 سنة، عاطل، مقيم فى مدينة الحمام- وبحوزتهما 23 قطعة حشيش وزنت 80 جرام وسلاح أبيض "سكين" .

كما تم ضبط "صفوت م.  ع. "- 40 سنة، عاطل، مقيم فى الجيزة- و "على م.  س. " 35 سنة، عاطل، مقيم ذات العنوان - وبحوزتهما قطعة حشيش وزنت 100 جرام، بقصد الاتجار. تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.


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