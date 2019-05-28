ضبط 575 مخالفة مرورية وسائقين لتعاطيهما المخدرات بأسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان ، اليوم حملة مرورية، شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

أسفرت الحملة عن تحرير 575 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 4 مركبات توك توك ودراجة نارية بدون ترخيص، وفحص 25 قائد سيارة بنقطة تحرير كيما- دائرة قسم شرطة ثان أسوان، وضبط 2 حالة إيجابية لتعاطيهما الأقراص المخدرة ومخدر البانجو والحشيش.

كما تضمنت الحملة تحرير 104مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 69 مخالفة وتحرير 110مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 75حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 210 مخالفة متنوعة.

تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.