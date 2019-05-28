ضبط 30 ألف عبوة "فول مدمس" فاسدة قبل بيعها للمواطنين

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة التموين فى ضبط المدير المسئول عن إحدى شركات المنتجات الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية (فول مدمس – خرشوف) معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو الصلاحية وبها عيوب صناعة وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندية بكميات قدرها (30,600 ألف عبوة ) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بين المواطنين لاستخدامها فة السحور، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن شركة لتصنيع منتجات الألبان بدائرة قسم شرطة برج العرب (محافظة الإسكندرية ) لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من منتجات الألبان وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها تاريخ إنتاج لاحق لتاريخ تصنيعها بقصد مد فترة صلاحيتها خلافاً للحقيقة تم ضبط كميات قدرها (9768 آلاف عبوة زبادى ،لبن جاموسى "كامل – خالى الدسم" ) ، (1600 عبوة مسلى ، 51 كيلو جرام "مورتةطبيعية") ، غير مدون عليها أى بيانات تفيد تواريخ الصلاحية أو الإنتاج .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

واثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة دار السلام (محافظة سوهاج) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (680 ) ستمائة وثمانون عبوة سلع غذائية "حلويات شرقية" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها..تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.