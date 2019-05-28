ضبط 10 مخالفات فى حملة تموينية على مخابز مطروح

وقال السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية تموين مطروح، أن هذه الحملة تأتي فى إطار توجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت التموينية، خاصة المخابز البلدية ومتابعة نشاطها ومراجعة كل ما يقدم للمواطنين والتأكيد على الصلاحية والجودة.

وأوضح بأن الحملة التموينية، تمكنت من ضبط 10 مخالفات لعدد من المخابز البلدية، لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد ومخالفات عدم نظافة أدوات العجن والرغيف المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي ومخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط مخالفة بيع أسطوانات بوتاجاز بأكثر عن السعر المقرر.

تم قيد المحاضر بقسم شرطة مطروح، للعرض على الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية.