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الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:48 م
خالد صلاح
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ضبط صاحب مخبز بالفيوم بحوزته ماكينة صرف خبز خاصة بمخبز آخر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:45 م
ضبط صاحب مخبز بالفيوم بحوزته ماكينة صرف خبز خاصة بمخبز آخر حملات على المخابز - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت حملة بإشراف المحاسب عبد الفتاح شرف وكيل وزارة تموين الفيوم وبرئاسة المهندس وليد حسان مدير عام إدارة تموين ابشواى من ضبط ماكينة خبز خاصة بمخبز بلدى بمركز الفيوم موجودة بمخبز بلدى آخر بسنور بغرض الاستيلاء على المال العام للدولة وصرف وهمى على ماكينة الخبز وتم تحرير محضر برقم 317 جنح أمن دولة طوارئ ضد صاحب المخبز

 

كما تم ضبط عدد "960" علبه زبادى بتاريخ سابق عن تاريخ الإنتاج الفعلى وتحرر محضر برقم36848 جنح ابشواى ضد صاحب السوبر ماركت لغشه وتدليسه، كما تم تحرير العديد من المحاضر الأخرى منها عدم الإعلان عن قائمه اسعار بالسوبر ماركت و التجار التموينيين ومحلات بدون تراخيص و نقص وزن للخبر وعدم نظافة المخبر و وعدم إعطاء بون للمواطن وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .


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تموين الفيوم

الإستيلاء علي المال العام

ماكينة صرف الخبز

شعبة مخابز الفيوم


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