صور.. محافظ المنوفية يكلف موظفى المركز التكنولوجى بسرعة حل شكاوى المواطنين

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام للإطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من حصول المواطنين على الخدمات بسرعة وكفاءة ودقة عالية وسرعة الإستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

واستمع المحافظ لطلبات المواطنين المتنوعة ووجه بسرعة تلقى الطلبات والتعامل معها، كما حرص على متابعة ما يقدمه المركز من خدمات للمواطنين بداية من تلقى الشكوى وإدخالها على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مروراً بمتابعة الطلبات مع الجهات المعنية بها وإفادة المواطن بنتيجة شكواه .

وأكد محافظ المنوفية، أنه تم تجهيز المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمختلف الأجهزة لتلقى الشكاوى المختلفة وهو ما يساهم فى العمل على تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وسريع ودقيق مما يساهم فى رفع كفاءة الأداء وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار، موجهاً بحسن التعامل مع المواطنين، ومؤكداً أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكاوى المواطنين ومطالبهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

كما أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية،أنه جارى رصف شارع ماهر من شارع طلعت حرب بشبين الكوم حى غرب، وذلك بتكلفة إجمالية 275 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 50% وذلك بمبلغ 137500 ألف جنية.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية، فى بيان له، أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها، ورصف الطرق الآخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .

وأشار عبد الدايم، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .

ومن جانب أخر أعلن الدكتور نصيف الحفناوى مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، عن قيام مراقبة الأغذية بقسم الطب الوقائى بشن حملات مفاجئة على المنشأت الغذائية والمحلات التجارية والصناعية على مستوى المحافظة، وذلك للحفاظ على سلامة الأغذية المتداولة، جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت الغذائية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين .

حيث أسفرت الحملات عن المرور على 1032 منشأة غذائية منها 737 منشأة غذائية مستوفاه للاشتراطات الصحية، و395 منشأة غذائية غير مستوفاة للاشتراطات الصحية وإرسال 1835 عينة تم سحبها للمعامل لتحليلها.

كما أسفرت الحملات عن الغلق الإدارى لـ 140 منشأة وإيقاف تشغيل 14منشأة، وضبط 67801.2 كيلو أغذية مختلفة للتغير فى الخواص الطبيعية ولوجود روائح كريهة وملمس صابونى ووجود سائل منفصل، وإعدام 4900 كجم أغذية تالفة "طازجة – مجمدة" واستخراج 2753 شهادة صحية.

وقد شدد محافظ المنوفية، على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مستوى المحافظة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أجل الحفاظ على صحة الأغذية المتداولة للحفاظ على صحة المواطنين.



جولة محافظ المنوفية بالمركز التكنولوجى



جولة محافظ المنوفية بالمركز التكنولوجى