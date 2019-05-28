صور .. "صحة الشرقية" تنفذ خطة لمكافحة انتشار البعوض .. تعرف عليها

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، خطة عمل مكثفة لرش شوارع جميع المدن والقرى بمبيد ضد الحشرات ناقلة العدوي لمكافحة والحشرات الطائرة والبعوض ناقلات أمراض الصيف بنطاق المحافظة، بعد رصد شكاوي متعددة من المواطنين بانتشار الناموس بشكل مكثف خلال الأيام الماضية .

من جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بضرورة التنسيق مع الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة لشن حملات يومية صباحاً ومساء وتوفير سيارات محملة بجهاز (التيفا) المخصص لرش الحشرات الطائرة بالمبيد الحشرى المصرح به، وذلك لمكافحة الحشرات ناقلات أمراض الصيف، بالإضافة إلى ردم البرك والمستنقعات والمصارف غيرالمغطاة والتجمعات المائية والتي تعمل كبيئة خصبة لتكاثر البعوض والحشرات، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الأمراض التي تسببها تلك الحشرات.

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكاثر البعوض والحشرات.



رش البعوض بالشرقية



رش البعوض بالشرقية



رش البعوض بالشرقية



رش البعوض بالشرقية