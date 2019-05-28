سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. شاهد ممشى الكوثر بمدينة الغردقة بعد تطويره وزراعته

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:32 ص
صور .. شاهد ممشى الكوثر بمدينة الغردقة بعد تطويره وزراعته ممشى الكوثر بمدينة الغردقة بعد تطويره وزراعته
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
طورت محافظة البحر الأحمر، الجزيرة الوسطى بممشى الكوثر وزراعتها، ضمن التطويرات الجارية بشوارع مدينة الغردقة، بهدف خدمة المواطنين وتغيير الصورة البصرية للمدينة.
 
من جانبه، وجه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، على الاستمرار بزراعة النباتات الصيفية فى جزر شوارع الغردقة المختلفة، لتظهر بمظهر يليق بالمدينة السياحية، ويحافظ على المظهر اللائق، والذى يضيف لمسات جمالية راقية للغردقة، ومن هذه الازهار نبات الباتونيا.
 
شاهد ممشى الكوثر بمدينة الغردقة بعد تطويره وزراعته (1)
 ممشى الكوثر بمدينة الغردقة بعد تطويره وزراعته 

شاهد ممشى الكوثر بمدينة الغردقة بعد تطويره وزراعته (2)
 ممشى الكوثر بمدينة الغردقة بعد تطويره وزراعته 
شاهد ممشى الكوثر بمدينة الغردقة بعد تطويره وزراعته (3)
 ممشى الكوثر بمدينة الغردقة بعد تطويره وزراعته 

شاهد ممشى الكوثر بمدينة الغردقة بعد تطويره وزراعته (4)
 ممشى الكوثر بمدينة الغردقة بعد تطويره وزراعته 

 
شاهد ممشى الكوثر بمدينة الغردقة بعد تطويره وزراعته (6)
 ممشى الكوثر بمدينة الغردقة بعد تطويره وزراعته 

شاهد ممشى الكوثر بمدينة الغردقة بعد تطويره وزراعته (7)
ممشى الكوثر بمدينة الغردقة بعد تطويره وزراعته
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور ..شاهد ميدان مسجد الميناء الكبير بالغردقة بعد تطويره وزراعته

شاهد .. أعمال الإنشاءات بمشروع مساكن الروضة بديل العشوائيات بالغردقة

محافظ البحر الأحمر: افتتاح موقف الدهار الجديد للميكروباص يحقق الانسيابية

صور.. البحر الأحمر تسابق الزمن للانتهاء من تطوير ميناء صيد الشلاتين الجديد.. محافظ البحر الأحمر: تكلفة الميناء 150 مليون جنيه ورصيفه بطول 150 متر.. والوطنية للمصايد ستدفع بثلث مراكبها للعمل به

البحر الاحمر

ممشى الكوثر

الغردقه

النباتات الصيفيه

محافظه البحر الاحمر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة