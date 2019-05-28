صور .. شاهد ممشى الكوثر بمدينة الغردقة بعد تطويره وزراعته

البحر الأحمر - عماد عرفة

طورت محافظة البحر الأحمر، الجزيرة الوسطى بممشى الكوثر وزراعتها، ضمن التطويرات الجارية بشوارع مدينة الغردقة، بهدف خدمة المواطنين وتغيير الصورة البصرية للمدينة.

من جانبه، وجه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، على الاستمرار بزراعة النباتات الصيفية فى جزر شوارع الغردقة المختلفة، لتظهر بمظهر يليق بالمدينة السياحية، ويحافظ على المظهر اللائق، والذى يضيف لمسات جمالية راقية للغردقة، ومن هذه الازهار نبات الباتونيا.