سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رفع تراكمات القمامة خارج الكتلة السكنية بطريق العنبر بالدقهلية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:02 ص
صور.. رفع تراكمات القمامة خارج الكتلة السكنية بطريق العنبر بالدقهلية جانب من حملة رفع تراكمات القمامة
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
إضافة تعليق

أكد نادر محى الدين، رئيس مركز ومدينة الجمالية، على رفع تراكمات القمامة فى المنطقة البعيدة التى تقع خارج الحيز العمرانى السكنية بطريق العنبر بقرية ليسا، وتم تعيين مراقب للمكان نظرا لبعده عن المدينة، ووجوده خارج الكتلة السكنية الأمر الذى يشجع بعض المارة على إلقاء المخلفات.

كما تم وضع خطة دائمة لإزالة أى تراكمات للقمامة هناك، كما تجرى أعمال نظافة فى عزبة العكيشة وفودة وعزبة نجم وطريق البيارات وكوبرى الجمعية وعدد من العزب الأخرى منها عزبة فياض والموسة والقريعة وعزبة عبدة وطريق المصرف. 

وأكد محى الدين على متابعة تراكمات للقمامة فى مختلف شوارع المدينة والقرى التابعة مهما كان موقعها أو حجمها، بالإضافة إلى ورديات عمل للنظافة على مستوى المركز على مدار الساعة للحفاظ على المظهر العام .

وأشار إلى أن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية يشدد دائما على ضرورة رفع اى تراكمات قمامة وأن يتم توزيع العمل على ورديات ويتم إعلان المواطنين بمواعيد جمعها.

رفع القمامة من شوارع الدقهلية (1)
رفع القمامة من شوارع الدقهلية

رفع القمامة من شوارع الدقهلية (2)

رفع القمامة من شوارع الدقهلية

رفع القمامة من شوارع الدقهلية (4)

رفع القمامة من شوارع الدقهلية
 
رفع القمامة من شوارع الدقهلية (6)
رفع القمامة من شوارع الدقهلية

 

رفع القمامة من شوارع الدقهلية (7)
رفع القمامة من شوارع الدقهلية

 

رفع القمامة من شوارع الدقهلية (8)
رفع القمامة من شوارع الدقهلية

 

رفع القمامة من شوارع الدقهلية (9)
رفع القمامة من شوارع الدقهلية

 

رفع القمامة من شوارع الدقهلية (10)
رفع القمامة من شوارع الدقهلية
 
رفع القمامة من شوارع الدقهلية (12)
رفع القمامة من شوارع الدقهلية

 

رفع القمامة من شوارع الدقهلية (13)
رفع القمامة من شوارع الدقهلية 

 

رفع القمامة من شوارع الدقهلية (14)
رفع القمامة من شوارع الدقهلية 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أهالى قرية أوليلة بالدقهلية يعانون من انقطاع المياه منذ شهرين

حملة نظافة مكثفة بليسا الجمالية بالدقهلية

أهالى ليسا الجمالية بمحافظة الدقهلية يطالبون بشبكة صرف صحى

طريق ليسا الجمالية بالدقهلية يحتاج للرصف والأهالى يطالبون برفع القمامة

صور.. إزالة أعمال بناء مخالفة بميت مرجا بالجمالية

شكوى من تراكم القمامة بمنطقة الجمالية بالدقهلية

الدقهلية

رئيس مركز ومدينة الجملية

طريق العنبر

رفع تراكمات القمامة

قرية ليسا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة