صور.. رفع تراكمات القمامة خارج الكتلة السكنية بطريق العنبر بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

أكد نادر محى الدين، رئيس مركز ومدينة الجمالية، على رفع تراكمات القمامة فى المنطقة البعيدة التى تقع خارج الحيز العمرانى السكنية بطريق العنبر بقرية ليسا، وتم تعيين مراقب للمكان نظرا لبعده عن المدينة، ووجوده خارج الكتلة السكنية الأمر الذى يشجع بعض المارة على إلقاء المخلفات.

كما تم وضع خطة دائمة لإزالة أى تراكمات للقمامة هناك، كما تجرى أعمال نظافة فى عزبة العكيشة وفودة وعزبة نجم وطريق البيارات وكوبرى الجمعية وعدد من العزب الأخرى منها عزبة فياض والموسة والقريعة وعزبة عبدة وطريق المصرف.

وأكد محى الدين على متابعة تراكمات للقمامة فى مختلف شوارع المدينة والقرى التابعة مهما كان موقعها أو حجمها، بالإضافة إلى ورديات عمل للنظافة على مستوى المركز على مدار الساعة للحفاظ على المظهر العام .

وأشار إلى أن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية يشدد دائما على ضرورة رفع اى تراكمات قمامة وأن يتم توزيع العمل على ورديات ويتم إعلان المواطنين بمواعيد جمعها.



رفع القمامة من شوارع الدقهلية

رفع القمامة من شوارع الدقهلية

رفع القمامة من شوارع الدقهلية



رفع القمامة من شوارع الدقهلية



رفع القمامة من شوارع الدقهلية



رفع القمامة من شوارع الدقهلية



رفع القمامة من شوارع الدقهلية



رفع القمامة من شوارع الدقهلية

رفع القمامة من شوارع الدقهلية



رفع القمامة من شوارع الدقهلية