صور.. دمار فى ولاية إنديانا الأمريكية بسبب إعصار مدمر

تسبب الإعصار الذى ضرب ولاية إنديانا الأمريكية، فى إحداث دمار شامل بالولاية، ونشرت وكالات الأنباء العالمية صورا لهذا الدمار.
وأظهرت الصورة أشكالا مختلفة للحطام الذى خلفه الإعصار، وتواجد سيارات للشرطة فى منطقة الإعصار.
أثار الدمار
أسرة تحاول تريب ما تبقى من منزلها
أشجار دمرها الإعصار
الأسر تتبادل المساواة
الدمار داخل أحد المنازل
الدمار طار الأشجار
الدمار يلحق بأحد المنازل فى الولاية
الدمار يلحق بأحد المنازل
بقايا أحد المنازل
بقايا الدمار فى أحد الحدائق
حالة من الدمار تضرب المنازل
دمار بالمنازل
رجل وزوجته فى منزلهما بعدما دمره الإعصار
رجل وزوجته فى منزلهما بعدما دمره الإعصار
رجل يسير على بقايا منزله
سقوط شجرة على أحد السيارات
سيارات
سيارة دمرها الإعصار
مواطن أمريكى
مواطن يحاول تنظيف بقايا الدمار
مواطن يقف متحسرا بجوار منزله
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