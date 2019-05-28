سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. دمار فى ولاية إنديانا الأمريكية بسبب إعصار مدمر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:21 م
صور.. دمار فى ولاية إنديانا الأمريكية بسبب إعصار مدمر
رويترز
إضافة تعليق
تسبب الإعصار الذى ضرب ولاية إنديانا الأمريكية، فى إحداث دمار شامل بالولاية، ونشرت وكالات الأنباء العالمية صورا لهذا الدمار. 
 

وأظهرت الصورة أشكالا مختلفة للحطام الذى خلفه الإعصار، وتواجد سيارات للشرطة فى منطقة الإعصار.

 

أثار الدمار
أثار الدمار
أسرة تحاول تريب ما تبقى من منزلها
أسرة تحاول تريب ما تبقى من منزلها
أشجار دمرها الإعصار
أشجار دمرها الإعصار
الأسر تتبادل المساواة
الأسر تتبادل المساواة
الدمار داخل أحد المنازل
الدمار داخل أحد المنازل
الدمار طار الأشجار
الدمار طار الأشجار
الدمار يلحق بأحد المنازل فى الولاية
الدمار يلحق بأحد المنازل فى الولاية
الدمار يلحق بأحد المنازل
الدمار يلحق بأحد المنازل
بقايا أحد المنازل
بقايا أحد المنازل
بقايا الدمار فى أحد الحدائق
بقايا الدمار فى أحد الحدائق
حالة من الدمار تضرب المنازل
حالة من الدمار تضرب المنازل
دمار بالمنازل
دمار بالمنازل
رجل وزوجته فى منزلهما بعدما دمره الإعصار
رجل وزوجته فى منزلهما بعدما دمره الإعصار
رجل وزوجته فى منزلهما بعدما دمره الإعصار
رجل وزوجته فى منزلهما بعدما دمره الإعصار
رجل يسير على بقايا منزله
رجل يسير على بقايا منزله
سقوط شجرة على أحد السيارات
سقوط شجرة على أحد السيارات
سيارات
سيارات
سيارة دمرها الإعصار
سيارة دمرها الإعصار
مواطن أمريكى
مواطن أمريكى
مواطن يحاول تنظيف بقايا الدمار
مواطن يحاول تنظيف بقايا الدمار
مواطن يقف متحسرا بجوار منزله
مواطن يقف متحسرا بجوار منزله
 
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إعصار يضرب مدينة ديتون وتوقع المزيد من العواصف فى وسط أمريكا

أضرار كبيرة فى مدينة ديتون بأمريكا بسبب الأعاصير

صور.. دمار وخراب فى مدينة ديتون بأمريكا بسبب الأعاصير

"دمر المنازل واقتلع الأشجار".. شاهد خسائر إعصار ميسوري بأمريكا

إنديانا

ولاية إنديانا الأمريكية

إعصار

دمار

أخبار العالم

أخبار العالم الان


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة