صور.. جهاز الشروق يطلق اسم البطل عصام زيدان على أحد شوارع المدينة

كتب أحمد حسن

أطلق المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق على أحد شوارع المدينة اسم "عصام زيدان " السباح العالمى صاحب الرقم العالمى فى السباحة وأول سباح مصرى يصل لنهائى ٣ دورات أوليمبية متتالية برشلونة أطلنطا سيدنى.

واكد المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة، أنه من منطلق حرص الدولة ودعمها لذوى الهمم والعزيمة من ذوى الاحتياجات الخاصة، تم تكريم اللاعب المصرى بتسليمه درع جهاز المدينة إيمانا وعرفانا بدوره العظيم فى رفع اسم مصر فى المحافل العالمية.

ومن جانبه قال البطل عصام زيدان، أنه أول مصرى يشترك فى دورة أوليمبية كلاعب ومدرب فى رديو جنيرو وأنه رفع علم مصر 37 مرة فى 37 محفل دولى وأنه أفضل سباح فى أفريقيا وأفضل سباح فى أوروبا سنة 95 .