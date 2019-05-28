صور.. الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد يتسلم مهام عمله

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تسلم الدكتور عبد العزيز عبد الرازق طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، مهام عمله بعد تكليفه رئيسا للجامعة لمدة أربعة سنوات، خلفا للدكتور عاطف أبو الوفا أحمد الذي أحيل للمعاش.

ووصل رئيس جامعة الوادى الجديد لمقر الجامعة الأدارى غرب واحة الخارجة، يرافقه الدكتور عاطف ابو الوفا، رئيس الجامعة السابق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين الدكتور عبد العزيز طنطاوى ‏عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان‏ سابقا، رئيسا لجامعة الوادي الجديد.