سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد يتسلم مهام عمله

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:18 م
صور.. الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد يتسلم مهام عمله رئيس جامعة الوادي الجديد يتسلم مهام عمله
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
تسلم الدكتور عبد العزيز عبد الرازق طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، مهام عمله بعد تكليفه رئيسا للجامعة لمدة أربعة سنوات، خلفا للدكتور عاطف أبو الوفا أحمد الذي أحيل للمعاش. 
 
ووصل رئيس جامعة الوادى الجديد لمقر الجامعة الأدارى غرب واحة الخارجة، يرافقه الدكتور عاطف ابو الوفا، رئيس الجامعة السابق.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين الدكتور عبد العزيز طنطاوى ‏عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان‏ سابقا، رئيسا لجامعة الوادي الجديد.
 
رئيس جامعة الوادي الجديد يتسلم مهام عمله (1)
رئيس جامعة الوادي الجديد يتسلم مهام عمله (1)

رئيس جامعة الوادي الجديد يتسلم مهام عمله (2)
رئيس جامعة الوادي الجديد يتسلم مهام عمله (2)

رئيس جامعة الوادي الجديد يتسلم مهام عمله (3)
رئيس جامعة الوادي الجديد يتسلم مهام عمله (3)

رئيس جامعة الوادي الجديد يتسلم مهام عمله (4)
رئيس جامعة الوادي الجديد يتسلم مهام عمله (4)

رئيس جامعة الوادي الجديد يتسلم مهام عمله (5)
رئيس جامعة الوادي الجديد يتسلم مهام عمله (5)

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعيين الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيسا لجامعة الوادى الجديد

طلاب بكلية الزراعة جامعة الوادى الجديد يشاركون بصور حفل تخرجهم

جامعة الوادى الجديد تنفى واقعة حرمان الطلاب من وجبات الإفطار

جامعة الوادى الجديد تعلن عدم حرمان الطلاب المشاركين فى الأنشطة من الامتحانات

جامعة الوادي الجديد تعلن عن افتتاح كلية للطب البشري في العام الدراسي المقبل

الوادى الجديد

جامعة الوادى الجديد

الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الوزراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة