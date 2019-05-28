صور.. إزالة 28 عقار وعشة فى منطقة ترعة الطوارئ بحى السلام

استكملت أجهزة حى السلام أول برئاسة اللواء خالد المحمدى، رئيس الحى، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إزالة عشش وعقارات منطقة ترعة الطوارئ ضمن خطة تطوير العشوائيات، لإنشاء محور مرورى بالمنطقة كطريق موازى لمحور جسر السويس وتحسين الحركة المرورية.

وقال اللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول، أنه تم إزالة 28 عقار وعشة اليوم، مشيرًا إلى أنه يتم يوميًا حملات إزالة بالمنطقة لتنفيذ قرارات الإزالة واستكمال خطة التطوير التى يتم تنفيذها بإنشاء محور مرورى يخدم المنطقة.

وأضاف رئيس الحى أن يتم تسكين الأهالى بشكل فورى بمشروع أهالينا 1، لتوفير حياه كريمة وسكن ملائم للمواطنين، حيث يتم تسليم الوحدة السكنية مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية.

يذكر أنه تم إزالة ما يقرب من 800 عقار وعشة بمنطقة ترعة الطوارئ، بحى السلام أول، وتستكمل أجهزة المحافظة خطة تطوير المنطقة وتزيل باقى العقارات.