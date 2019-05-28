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صحيفة إسبانية تشيد بانخفاض سعر علاج فيروس سى فى مصر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:13 م
صحيفة إسبانية تشيد بانخفاض سعر علاج فيروس سى فى مصر حملة للكشف عن فيروس سى
كتبت ريم عبد الحميد
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أشادت صحيفة "ثامورا 24 اوراس" الإلكترونية الإسبانية بانخفاض سعر الدواء الخاص بعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى فى مصر.

وأكدت الصحيفة أن الشفاء من التهاب الكبد "فيروس سى" أصبح حقيقيا بعد سنوات من البحث والنضال من أجل تحسين لأنواع العلاج، وجعلها فى متناول جميع المرضى، وذلك فى مصر.

وأشارت الصحفية إلى أن العلاج فى إسبانيا يتكلف 80 الف يورو، فى الوقت الذى يتكلف العلاج فى مصر 300 يورو فقط، كما أن فى مصر ليس فقط يوجد ادوية منخفضة الاسعار ولكن أيضا منخفضة الآثار الجانبية من الصداع والغثيان.

ووفقا لوكالة "برينسا لاتينا" فقد أمر الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وزارة الصحة بتكثيف الجهود لتبادل الخبرات الوطنية فى مجال الصحة مع الدول الأفريقية ، وبدأت مصر مبادرة لعلاج مليون أفريقى بالتهاب الكبد الوبائى ، معظمهم من السودان وتشاد والصومال وإثيوبيا وإريتريا.


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مصر

التهاب الكبدى الوبائى

الصحة

فيروس سى


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