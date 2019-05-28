شينزو آبى: إجراءات للسلامة أثناء انتقال تلاميذ المدارس عقب حادث الطعن

طوكيو (أ ش أ)

أعرب رئيس الوزراء اليابانى "شينزو آبى" عن غضبه إزاء حادث الطعن الذى وقع اليوم الثلاثاء، بالقرب من العاصمة "طوكيو" حيث وصفه بالمروع، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل سلامة الأطفال وتلاميذ المدارس أثناء انتقالهم.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن آبى قوله " إن هذا كان حادثا مروعا للغاية، حيث لقى فيه العديد من الأطفال الصغار حتفهم"، معربا عن استيائه إزاء الحادث.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبى إن الحكومة "يجب أن تضمن سلامة الأطفال بكل الوسائل"، وأصدر تعليماته لوزير التعليم، ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة؛ للتحقق من تدابير السلامة المتخذة أثناء انتقال طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية.

كانت السلطات اليابانية قد قالت إن شخصا هاجم بالسكين مجموعة من الطالبات فى محطة للحافلات بمدينة "كاواساكى" الواقعة خارج العاصمة "طوكيو"، وأن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم منفذ الهجوم وإصابة 16 آخرين.