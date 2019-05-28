شركة ألمانية تبحث التعاون مع مصر فى مجالات الطاقة المتجددة

كتبت رحمة رمضان

أشاد عضو مجلس إدارة إحدى الشركات الألمانية العاملة فى مجالات الكهرباء والطاقة، بما تم من إنجازات فى قطاع الكهرباء والطاقة المصرى والاهتمام الذى يوليه للتطوير فى كافة القطاعات، كما أعرب عن تقديره أيضاً للإمكانيات الهائلة التى تمتلكها مصر والاهتمام الذى توليه للتوسع فى الطاقات المتجددة .

واستعرض عضو مجلس إدارة الشركة الألمانية الذى يزور مصر حاليًا، إمكانيات الشركة للتعاون مع قطاع الكهرباء المصرى فى مختلف مجالات الطاقة وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة ومن أهمها مشروعات الضخ والتخزين، المشروعات المائية الصغيرة، وفى مجالات التدريب .

وأكد الجانب المصرى خلال اللقاء إلى عمق العلاقات المصرية الألمانية فى العديد من جوانب التعاون المختلفة، معرباً عن تقديره للتعاون الإيجابى والمستمر بين مصر ألمانيا فى قطاع الطاقة بشكل عام والطاقات المتجددة على وجه التحديد، مؤكدًا تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.

كما أشار إلى مجالات التعاون بين الجانبين حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألمانى للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى حيث تشارك مصر بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية وترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.

وأضاف أنه يتم حالياً المضى قدماً فى استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائى بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات، وتم الانتهاء من خط الربط مع السودان على جهد 220 ك.ف ليتم التنسيق لبدء التشغيل التجريبى، كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً فى اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية فى أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة .

كما تم التأكيد على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية، والإشارة إلى أنه تم توقيع الاتفاق الإطارى بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، للربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت.

وسيعمل الربط الكهربائى بين قارة أفريقيا وأوروبا على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التى سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة فى أفريقيا. وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، لاسيما فى إطار تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى للعام القادم 2019، خاصةً فى ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الأفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة.

ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها فى أوقات توافرها ثم الاستفادة منها فى أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع شركة ساينوهايدرو الصينية المتخصصة فى مجال المحطات المائية .

وتأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.