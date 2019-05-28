سقوط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية فى دائرة مركز كوم أمبو، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهما فى الواقعة.

كانت مديرية أمن أسوان، تلقت إخطارا يفيد بالقبض على كل من المتهم المدعو "م.م" 23 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز كوم أمبو وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مللى، والمدعو "ش.م" 21 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز كوم أمبو وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مللى.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة بواقعتى الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.