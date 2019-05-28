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خالد صلاح
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سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 28-5-2019

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:05 م
سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 28-5-2019 اليورو _ صورة أرشيفية
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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2019، مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.78 جنيه للشراء، و 18.93 جنيه للبيع.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

18.77 جنيه للشراء.

 18.91 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.78 جنيه للشراء.

18.93 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.78 جنيه للشراء.

18.93 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.7 جنيه للشراء.

19.0 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.74 جنيه للشراء.

18.9 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.81 جنيه للشراء.

18.93 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.74 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.


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