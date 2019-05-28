سعر الذهب يتراجع جنيهين فى مصر وعيار 21 يسجل 602 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى مصر بقيمة جنيهين، اليوم الثلاثاء 28 – 5 – 2019 ، وذلك بسبب هبوط محدود فى سعر أوقية الذهب عالميا من 1286 دولار إلى 1283 دولار الآن، وهو ما انعكس على الذهب فى مصر.

وانخفض سعر الذهب فى مصر، لعيار 21 ليسجل 602 جنيها للجرام، فيما بلغ عيار 18 قرابة 516 جنيها، وعيار 24 سجل اليوم 688 جنيها للجرام، فيما سجل الجنيه الذهب قرابة 4816 جنيها.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.