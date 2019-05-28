سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الذهب يتراجع جنيهين فى مصر وعيار 21 يسجل 602 جنيها للجرام

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:32 م
سعر الذهب يتراجع جنيهين فى مصر وعيار 21 يسجل 602 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

تراجعت أسعار الذهب فى مصر  بقيمة جنيهين، اليوم الثلاثاء 28 – 5 – 2019 ، وذلك بسبب هبوط محدود فى سعر أوقية الذهب عالميا من 1286 دولار إلى 1283 دولار الآن، وهو ما انعكس على الذهب فى مصر.

وانخفض سعر الذهب فى مصر، لعيار 21 ليسجل 602 جنيها للجرام، فيما بلغ عيار 18 قرابة 516 جنيها، وعيار 24 سجل اليوم 688 جنيها للجرام، فيما سجل الجنيه الذهب قرابة 4816 جنيها.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 -5-2019 فى سوق الصاغة

لماذا تراجعت أسعار الذهب فى مصر لأدنى مستوى فى 2019 ؟.. شعبة المعادن الثمينة: هبوط الأوقية وتراجع الدولار بالبنوك تسببا فى الانخفاض.. إيهاب واصف: انتعاش المبيعات فى وجه بحرى وثبات الطلب فى القاهرة الكبرى

أسعار الذهب تهبط لأقل سعر فى 2019 وعيار 21 يسجل 605 جنيها للجرام

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 610 جنيها للجرام

سعر الذهب

الذهب اليوم

اسعار الذهب

الذهب فى مصر

سعر الذهب اليوم

جرام الذهب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة