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زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى خميرة عكننه خلتنى أكفر بالعيشة واهرب خارج مصر"

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:32 م
زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى خميرة عكننه خلتنى أكفر بالعيشة واهرب خارج مصر" خلافات زوجية- أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، طالب فيها إثبات خروج زوجته عن طاعته، مما دفعه لترك مصر للعمل بالخارج، مؤكدا: "ارتكبت أكبر خطأ بحياتى بزواجى منها، واكتشفت وقوعى فى يد زوجة لا ترحم، خميرة عكننة، تفننت فى تعذيبى ، دفعتنى للهروب خارج مصر، والتفكير فى الانتحار للتخلص من وجهها.

وأضاف "سعيد.أ.م": 5 سنوات زواج عشت خلالهم أسود أيام حياتى، اكتشفت بعد زواجى منها أنها خميرة عكننه ،تختلق المشاكل لتجعلنى أصاب فى كل مرة بحالة جنونية، دفعتنى بالتفكير للإقدام على محاولة الانتحار للتخلص من العيشة برفقتها.

وتابع الزوج: دمرت سمعتى، وفى أحدى المرات جاءت إلى بمقر عملى وقامت باتهامى بالتقصير وحرمانها من الطعام والشراب وحقوقها الشرعية كزوجة وفضحتنى أمام زملائى،حاولت إقناعها بالطلاق بالتراضى بعد 5 سنوات زواج،ولولا أبنى لطلقتها منذ أول عام وارتحت من همها ،وأسلوبها فى التعامل معي  وتصرفاتها الجنونية .

وأضاف: سافرت خارج مصر ومنحتها شقه الزوجية وهجرتها منعنا للمشاكل، وبالرغم من ذلك داومت على إرسال النفقات لها، ولكنها لم تتركنى فى حالى وحصلت على أحكام بحبسي ومنعى من السفر لكى تسبب فى تدمير حياتي وفقدى لوظيفتي عندما عد لمصر فى أحدى الزيارات.

وأكد : "كرهتها وكرهت الزواج بسبب العذاب الذى عشته معها، خلتنى أكفر بالعيشة بسبب ملاحقتها لى وتهديدها بدفعى للجنون ووضع يديها على ممتلكاتى "


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