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رصف 11 شارع بحى أول وثان المحلة ضمن خطة الرصف بالغربية .. تعرف عليهم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:52 م
رصف 11 شارع بحى أول وثان المحلة ضمن خطة الرصف بالغربية .. تعرف عليهم رصف شوارع بالغربية
الغربية - عادل ضرة
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يشهد حى أول وثان المحلة بمحافظة الغربية، رصف عدد من الشوارع بناء على خطة الرصف التى تم وضعها، بعد الانتهاء من البنية التحتية بعدد من الشوارع، منها شارع الجلاء وطريق كفر الشيخ، وشارع مدرسة التوفيق، وشارع الرجبي، وشارع الدلال وشارع مراد، ومقابر سيدى خلف بحى أول المحلة ،بالإضافة إلى شوارع سكة قطور، ونادى الشرطة، وسكة زفتى، وشارع الترعة بحى ثان المحلة.

وقام رؤساء حى أول وثان المحلة، بالإشراف على أعمال الرصف بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية، على أن يتم الانتهاء من رصف الشوارع المدرجة بالخطة، فور الانتهاء من أى أعمال للمرافق.

 

 


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رصف شوارع بالغربية

الغربية

شارع الجلاء بالغربية

طريق كفر الشيخ


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