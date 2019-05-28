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رئيس موريتانيا يدشن سد" وادى سكليل" لتوفير مياه الشرب

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:32 ص
رئيس موريتانيا يدشن سد" وادى سكليل" لتوفير مياه الشرب ولد عبد العزيز
كتبت – هناء أبو العز
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دشن الرئيس الموريتانى، محمد ولد عبد العزيز، اليوم، سد "وادى سكليل" فى بلدية "عين أهل الطايع"،  الذي يبلغ طوله 420 مترًا وارتفاعه 19 مترًا وتبلغ الطاقة الاستيعابية لحوضه 19 مليون متر مكعب.
 
وسيمكن هذا السد، الذى يحتوى على مصب مركزى بطول مائتى متر، من إعادة تغذية البحيرة الجوفية لتوفير مياه الشرب والرى المستديم للواحات، حسب ورقة فنية نشرتها الوكالة الرسمية للأخبار الموريتانية.
 
وبلغت مدة الأشغال فى هذا السد ثلاثين شهرًا، وتجاوزت تكلفته ستة مليارات أوقية قديمة على نفقة الدولة، علاوة على 550 مليون أوقية قديمة - الأوقية الواحدة توازى 0.024 يورو - لمراقبة الأشغال من طرف مكتب موريتانى أسبانى.
 
ولربط السد بالطريق الرئيسى، تمت إقامة طريق معبد بالأسفلت على طول 4 كيلو متر، تتخللها 5 ممرات مدعمة لعبور المجارى المائية، بطول إجمالى يبلغ 295 مترا.
 
وقد تم ربط السد بالشبكة الكهربائية لتشغيل صمامات التحكم في المياه وللإنارة، وقد تولت شركة “STAM” المغربية وشركة آتي تي أم التابعة لشركة اسنيم مهمة إنجاز هذا السد.
 

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موريتانيا

دشن الرئيس الموريتاني

محمد ولد عبد العزيز

سد “وادي سكليل” في بلدية “عين اهل الطايع”


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