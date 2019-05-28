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رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد سير الامتحانات:لا تهاون فى حالات الغش .. صور

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:01 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد سير الامتحانات:لا تهاون فى حالات الغش .. صور رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير الأمتحانات ويؤكد لا تهاون في حالات الغش
قنا - وائل محمد
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أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى،إنه لا تهاون فى حالات الغش،وأن الطالب الذى يتم ضبطه اثناء الامتحان فى حالة غش يتم تحويله إلى مجلس التأديب، وشدد على ضرورة الالتزام والانضباط داخل اللجان، وتوفير وسائل التهوية للطلاب نظرا لظروف حرارة الجو.
 
واطمأن رئيس الجامعة، على تواجد اللجان الطبية وسيارات الاسعاف فى الكليات،ونبه على عمداء الكليات بضرورة تواجد أستاذ المادة التى يقوم الطلاب بأداء الامتحان فيها، والرد على استفسارات الطلاب حول المادة.
 
جاء ذلك، خلال الجولة التفقدية، التى اجراها الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، بكليات الزراعة والطب البيطرى،والاعلام وتكنولوجيا الاتصال، وطب الفم والإسنان،ورافقه خلالها الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
واطمأن رئيس الجامعة على الطلاب على اسئلة الامتحانات،وتوفير وسائل الراحة خلال الجولة، والتى شهدت تأدية طلاب الفرقة الاولى والثانية الامتحانات بكلية الزراعة، وعددهم 1140 طالب وطالبة، بينما ادى بكلية الطب البيطرى الامتحان حوالى 641 طالب وطالبة بالفرق الخمس بالكلية.
 
وأدى الامتحان بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بجميع اقسامها طلاب الفرقة الثانية والرابعة وعددهم 295 طالب وطالبة.
 
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير الأمتحانات ويؤكد لا تهاون في حالات الغش (1)
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير الأمتحانات 

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير الأمتحانات ويؤكد لا تهاون في حالات الغش (2)
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير الأمتحانات 

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير الأمتحانات ويؤكد لا تهاون في حالات الغش (3)
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير الأمتحانات 

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير الأمتحانات ويؤكد لا تهاون في حالات الغش (4)
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد سير الأمتحانات 
 

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