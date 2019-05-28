رئيس جامعة القاهرة: نتائج الامتحانات بحد أقصى أسبوعين بعد انتهائها

كتب وائل ربيعى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات تشهد هدوءا واستقرارا فى كل الكليات، بعد اتخاذ حزمة تدابير تضمن انتظام سير اللجان، مؤكدا إعلان النتائج بحد أقصى أسبوعين بعد انتهاء الامتحانات.

وأضاف "الخشت"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مجلس جامعة القاهرة استعرض فعاليات القافلة الشاملة لمدينتى حلايب وشلاتين خلال شهر مايو الجارى، التى ضمت 30 عضو هيئة تدريس فى التخصصات المختلفة، الطبية والبيطرية والتربية الفنية والاجتماعية والثقافية، ووقع الفريق الطبى بالقافلة الكشف الطبى على 1000 مريض فى كل التخصصات، وصرفوا لهم العلاج بشكل مجانى.

ونظمت القافلة ندوات توعية فى مجالات صحة المرأة والطفل، والكشف المبكر عن سرطان الثدى، إلى جانب زيارة المزارع الحيوانية وإجراء كشف بيطرى على 300 ناقة وخروف، وتوزيع سلع غذائية على الأهالى بمناسبة شهر رمضان. وشدد رئيس جامعة القاهرة على أهمية تفعيل دور الجامعة فى خدمة المجتمع، من خلال تنظيم القوافل والخدمات الطبية فى المناطق الأكثر احتياجًا.